ЦИК обяви новите депутати: Очаква се президентът да свика 52-рото Народно събрание до дни

Късно снощи Централната избирателна комисия обяви имената на всички новоизбрани народни представители в 52-рия парламент. Следващата конституционна стъпка е президентът да насрочи първо заседание на новия парламент.

Очаква се това да стане в сряда или в четвъртък.

Формацията победител на изборите "Прогресивна България" се позиционира вляво от центъра. Това заяви в студиото на "Панорама" един от идеолозите на формацията Иво Христов. Той изтъкна като грешка обявяването на Румен Радев за проруски политик, а според евродепутатът Радан Кънев реформаторската общност няма място във властта.

Иво Христов, „Прогресивна България": „Това е клише наложено от самата поява на Радев, България има дълга традиция в създаването на разрушителни митове за себе си. Аз мисля, че Радев е много по-близо до европейската идея в оригиналния ѝ вид, отколкото хората, които доминират в Брюксел. Ние сме част от един и същи съюз и се съобразяваме с него, никой не ни кани другаде, а трудно можем да плаваме сами.“