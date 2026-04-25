Ветровито, но слънчево в събота

Сутринта само на отделни места по високите полета на Западна България ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за София – около 4°.

През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е от 11° - 12° по северното крайбрежие до 13° - 14° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

В неделя ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – временно силен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 3° и 8°, а максималните – между 22° и 27°.

През първите два дни от новата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността във вторник над планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихва и в понеделник сутринта на места в котловините и равнините ще се образува слана.

В сряда над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има валежи, придружени от гръмотевици. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 16° и 21°.