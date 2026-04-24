Арменската общност във Варна почете жертвите на геноцида с мълчаливо шествие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Арменската общност във Варна отбеляза с шествие 111 години от геноцида над арменския народ.

На 24 април 1915 година в Истанбул стотици арменци са арестувани, а после - екзекутирани. Така започва избиването на повече от милион и половина души, сред които много жени и деца. Мълчаливо шествието тръгна от двора на арменската църква във Варна и стигна до паметника на арменските бежанци, за да напомни какво не трябва да забравяме на този ден.

Арусина Папазян: "На този ден не трябва да забравяме историята, не трябва да забравяме личните истории на много арменци, които преди 111 години са преживели ужаса в пределите на Османската империя."

Хованес Дюлгерян: "Да отдадем почит на всички държави, включително и България, които са ни приели с отворени обятия в най-трудните моменти на съществуването ни."

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
3
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
4
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
5
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
6
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Регионални

Столичната община предостави записи на МВР след инцидента в НДК
Столичната община предостави записи на МВР след инцидента в НДК
НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете
Чете се за: 01:37 мин.
Отново проблем с кадрите в туризма по Южното Черноморие Отново проблем с кадрите в туризма по Южното Черноморие
Чете се за: 02:40 мин.
В помощ на хората с увреждание: Община Варна ще закупи мобилни стълбищни платформи В помощ на хората с увреждание: Община Варна ще закупи мобилни стълбищни платформи
Чете се за: 02:40 мин.
След 17 години: Пълна модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ След 17 години: Пълна модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
Чете се за: 03:52 мин.
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК 14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 10:15 мин.
У нас
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК 14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Преговорите САЩ-Иран в събота: Американски пратеници отиват в Пакистан Преговорите САЩ-Иран в събота: Американски пратеници отиват в Пакистан
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от две места? Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от две места?
Чете се за: 07:10 мин.
Парламентарни Избори 2026
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път
Чете се за: 02:00 мин.
Вдигане на тежести
САЩ и ЕС подписаха меморандум за редките метали
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Изтекла информация от Пентагона - обсъждано е временно отстраняване...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред...
Чете се за: 09:00 мин.
У нас
