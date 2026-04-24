Арменската общност във Варна почете жертвите на геноцида с мълчаливо шествие

Арменската общност във Варна отбеляза с шествие 111 години от геноцида над арменския народ.



На 24 април 1915 година в Истанбул стотици арменци са арестувани, а после - екзекутирани. Така започва избиването на повече от милион и половина души, сред които много жени и деца. Мълчаливо шествието тръгна от двора на арменската църква във Варна и стигна до паметника на арменските бежанци, за да напомни какво не трябва да забравяме на този ден.

Арусина Папазян: "На този ден не трябва да забравяме историята, не трябва да забравяме личните истории на много арменци, които преди 111 години са преживели ужаса в пределите на Османската империя."

Хованес Дюлгерян: "Да отдадем почит на всички държави, включително и България, които са ни приели с отворени обятия в най-трудните моменти на съществуването ни."