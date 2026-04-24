САЩ и ЕС подписаха меморандум за редките метали

Европейският съюз и Съединените щати подписаха днес меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на критично важните минерали - сектор, доминиран от Китай.



План за действие предвижда проучване на възможността за определяне на минимални цени, като средство срещу заливането на пазара с евтини китайски продукти. Обмисля се координиране на субсидиите и запасите от критични минерали, хармонизиране на стандартите за улесняване на търговията в рамките на западния свят и съвместно инвестиране в научни изследвания. Заедно сме най-големите клиенти и потребители на критични материали, изтъкна държавният секретар Марко рубио след подписването с еврокомисаря по търговията Марош Шевкович.

Марко Рубио - държавен секретар на САЩ: "Свръхконцентрацията на тези ресурси, фактът, че те са доминирани от едно или две места, е неприемлив риск. Нуждаем се от диверсификация на нашите вериги за доставка, на местата от които се снабдяваме с критично важни минерали. Този меморандум за разбирателство няма да е само парче хартия, ще му вдъхнем живот чрез реални действия."