Температурите през почивните дни ще се повишават, в неделя ще надхвърлят 25°

Слънчево ще бъде в по-голямата част от страната през почивните дни. Ще продължи повишението на максималните температури, които в неделя на много места ще надхвърлят 25°.

Минималните температури утре ще останат почти без промяна, между 1° и 8°. В сутрешните часове на отделни места, главно по високите полета на Западна България, ще има условия за слана. Максималните стойности ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 21°. Ще бъде предимно слънчево и по-малко ветровито. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад.

По Черноморието преди обяд ще е почти тихо, а след обяд – с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е от 11° до 14°.

Много добри условия за туризъм в планините в съботния ден – умерен северозападен вятър и предимно слънчево време. Максималните температури в курортите ще бъдат от 7° на Алеко и Мальовица до 13 на Боровец, в Смолян и Банско – около 18.

Над по-голямата част от Европа за пореден ден ще бъде слънчево. Ще продължи да вали на Пиринеите, на места интензивно и с гръмотевична дейност. Слаби превалявания от дъжд ще има в Югозападна Франция.

Временни увеличения на облачността ще има и на Балканите, но валежи са малко вероятни.

У нас в неделя в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но ще остане ветровито. Температурите – и минималните, и максималните ще се повишат.

В понеделник ще се задържи слънчево, но температурите ще се понижат, по-съществено дневните. През следващите дни предстои затопляне, но ще има и валежи.

Във вторник ще превалява само в планинските райони, а в сряда дъжд и гръмотевична дейност ще има на много места в Западна България.