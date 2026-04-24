Отново проблем с кадрите в туризма по Южното Черноморие

Работниците от трети страни, на които бизнесът по морето разчита основно, са кадри от Узбекистан, Киргизстан и Казахстан. В този хотел в Слънчев бряг те ще са до 90% от служителите.

Веселин Налбантов, хотелиер: "20% имат издадени визи.”

- А останалите?

- Останалите-чакам. Всяка година по това време съм изтръпнал.”

Затова браншът настоява за ускорена процедура за наемане на работници от трети страни.

Веселин Налбантов, хотелиер: "Аз съм започнал работа още от септември миналата година да подготвям. Заявили сме ги, подписал съм им договорите, очаквам да видя да няма някакви изненади."

Според експерти по миграционно право, процедурите се бавят значително, а натрупването на документи води до сериозни затруднения в обработката им.

адв. Пламен Дотов, миграционни дела: "Февруари месец сме подали във визовия център. Нашето посолство в Узбекистан се справя много добре. Но се получава една фуния в момента в Министерство на външните работи. На едната си ръка мога да посоча кои хора работят там с хиляди визи, които следва да бъдат обработени."

Освен административните трудности, закъсненията водят и до допълнителни разходи за работодателите.

адв. Пламен Дотов, миграционни дела: "Ние можехме да им купим билети миналия месец. Този месец билетите вече поскъпнаха между 40 и 50%. Това е цената, която плаща работодателя, заради това, че държавата от своя страна не работи на необходимите обороти."

Заради забавените визи някои хотелиери сменят подхода. След две години с работници от Афганистан, този сезон Димо Лефтеров ще разчита на българи.

Димо Лефтерев, собственик на хотел в Слънчев бряг: "Предната година доста време ги чакахме. Дойдоха чак на 20-ти юни. Просто нямахме персонал. Бавят им визите, нямат превози."

От външно министерство заявиха за БНТ, че облекчените правила за наемане на работници от трети страни са довели до сериозно натоварване на консулските служби. Ведомството отчита и нужда от повече персонал и ресурс, за да отговори на нарасналия брой заявления.