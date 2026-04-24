След 17 години: Пълна модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ

Близо 2 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ. Последният основен ремонт е правен преди повече от 17 години, изцяло със средства от дарител. Сега с осигурените средства ще бъде извършен цялостен ремонт – от покрива до болничните стаи, санитарните помещения и кабинетите, както и пълна подмяна на електрическите, ВиК и вентилационните системи, ще има ново оборудване и обзавеждане. Реконструкцията ще протече на няколко етапа, като ще се започне с покрива. Няма никаква опасност да бъде прекратена дейността на клиниката или някое дете да остане без лечение.

Николай: "Много са добри лекарите, защото ни дават много силни хапчета, за да оздравеем бързо. Много си мечтая да оздравея, искам да се пазя от много болести."

А когато оздравее, ще преследва мечтата си - да стане зъболекар, за да лекува останалите. Лекарите в габровската болница не успели да му помогнат. Затова Ники бил изпратен в София - в най-голямата клиника по детска онкохематология.

Надежда Цвяткова, майка на Николай: "Първият етап е доста дълъг от лечението, повече от 30 дни. Затова според мен е важно да се приобщят така стаите - в самото отделение да бъдат самостоятелни повечето, защото има и деца и деца, има и родител и родител. Не всеки може да се спогоди с другия."

След ремонта в клиниката ще има 5 допълнителни стаи, в които децата могат да бъдат самостоятелно с родител.

Надежда Юрукова, началник на Хематологично отделение в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”: "Децата и семействата, които са потърпевши, които прекарват голяма част от времето си тук, имат необходимост от това да получат тази подкрепа, да усетят грижата за себе си."

Надежда Юрукова, началник на Хематологично отделение в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”: "Този ремонт не е прищявка. Той е абсолютна необходимост, защото лечението на децата с онкохематологични заболявания е изключително сложен процес и той е директно зависим от всички фактори, които са и професионален екип, и материална база." Доц. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към ИСУЛ: "Родители на наш пациент, които са архитекти, направиха абсолютно безвъзмездно проект, идеен проект и работен проект за този ремонт и всъщност те бяха другите, освен нас, които настояваха това да се случи максимално бързо."

На втория етаж, където е сегашната администрация, ще бъде новото трансплантационно отделение, оборудвано по най-съвременния начин.

Доц. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”: "На финала ще бъде ремонтирана и останалата част от клиниката, което ще позволи, използвайки възможностите на диспансера и амбулаторната част на нашата клиника, както и на нашия дом-пансионат, ще позволи пациентите да получават адекватно лечение през това време."

Ремонтите досега са правени благодарение на дарения, за първи път държавата се ангажира и то с цялостен ремонт.