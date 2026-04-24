Денислав Димитров: Няма да се предадем

Денислав Димитров заяви, че Левски няма да се предаде след втория грешен ход в битката за титлата в Националната волейболна лига при жените. „Сините“ не успяха срещу Марица Пловдив след 0:3 във втория мач от финалната серия в зала „Левски София“. Наставникът смята, че неубедителното представяне на столичния тим идва от пренавиването в неговите волейболистки.

Пред БНТ3 Димитров вече каза, че отборът е изпълнил своята главна цел през този сезон.

„Имаше пренавиване за този мач. В първия мач играхме по-освободено, докато в нашата зала имаше напрежение. Не мога да си го обясня. Играем в собствената си зала и да има напрежение. Трябва да видим и да анализираме нещата“, започна той.

Треньорът сподели, че по-празната зала не се е отразила върху представянето на столичния тим.

„Не мисля, че това оказва влияние. Мачовете през сезона са по същия начин, така че няма нищо, което да е по-различно.“

„Шансовете намаляват, но ние няма да се предадем. Разбира се, докато имаме шансове. Главната цел я изпълнихме – играем финал. Единственото, което може да се случи, е да вземем нещо повече“, коментира Димитров.

