14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за...
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Ахметджан Ершимшек: Няма как да празнуваме нещо, което не се е случило

Български волейбол
Треньорът на Марица остана доволен от видяното срещу Левски в мач №2 от финалната серия.

Ахметджан Ершимшек
Треньорът на Марица Ахметджан Ершимшек остана повече от доволен след категоричната победа с 3:0 гейма над Левски във втория дуел от финалите на НВЛ. Благодарение на успеха пловдивчанки се доближиха само на победа от пореден триумф в родното първенство. Турският специалист Ахметджан Ершимшек не скри пред БНТ, че се надява това да се случи още в следващия мач в Пловдив.

„Може и да играхме зле (в първия мач), но постигнахме важна победа. Сега опитахме да подобрим нещата, които бъркахме миналия мач. Предстои ни да изиграем още поне един мач, все още не сме постигнали нищо. Очакваме следващия двубой“, сподели пред БНТ турският специалист.

„Моите играчи знаят как да побеждават. Знаят какво искам от тях и това прави задачата за мен по-лесна. Мислим по един и същи начин. Искам да празнуваме титлата в следващия мач в Пловдив. Левски е силен отбор, манталитетът на нашия отбор е да не празнува нещо, преди да се е случило“, добави треньорът на Марица.

Подробности вижте във видеото!

