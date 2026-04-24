Заплаха и опит за натиск върху и.д. главен секретар на МВР. В официалния си фейсбук профил Георги Кандев съобщи, че е получил съобщение, според което срещу него се събират свидетелски показания в прокуратурата. Организатор е лице с прякор „Картофа“, а към него са отправени и препоръки да се „прибере“.

Служебният премиер защити Кандев. От прокуратурата съобщиха, че се разследват злоупотреби с т.нар. „безплатна пътна помощ“ и по това производство няма заподозрени служители на МВР.

В публикация в официалния си профил Георги Кандев казва, че вчера, в рамките на 10 минути, от скрити номера в едно от мобилните приложения е получил няколко обаждания.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: „Съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор „Картофа“ заедно с негови приближени дават фалшиви показания срещу мен в СГП. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в МВР с малко име Светльо. Целта им, може би, е да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил, и да се опитат да ме накарат да отстъпя.“

В публикацията си Георги Кандев казва, че не е приел да бъде главен секретар, за да се „прибира“, нито да се подчинява на заплахи и задкулисни игри.

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че е в ход „позорен опит за реванш“ и е задействан заговор срещу Георги Кандев заради действията на МВР срещу изборната търговия.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: „Докладват ми, че в този заговор са замесени бивш началник на полицията и бизнесмен с прякор „Картофа“. Това е отмъщение. Вендетата се случва в СГП на Емилия Русинова, спътницата на Петьо Еврото и повелителката на депутатските имунитети, обвинителката на служебните правителства. Нека да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на зеленчуците, които могат да бъдат активирани, и на всички политици, които се притесняват, че главният секретар ще остане на работа: ние ви виждаме, цяла България ви вижда, аз и служебното правителство заставаме твърдо зад главния секретар Кандев.“

Георги Кандев получи подкрепа и от служебния вътрешен министър. Във фейсбук профила си Емил Дечев написа, че през последните два месеца МВР е положило всички усилия, за да сведе до минимум изборните престъпления. Той допълва, че „стари ченгета“ използват мръсни номера, за да уязвят и неутрализират Георги Кандев, и изразява пълната си подкрепа за него.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: „Като служител на МВР и като гражданин отправям въпрос към СГП – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите им в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция за мен. Няма да се прибера!“

От прокуратурата съобщиха, че през март са се самосезирали по публикация на Антикорупционния фонд за т.нар. „безплатна“ пътна помощ, в която има данни, че се отклоняват по над 7 милиона евро на месец чрез фирма, собственост на „Картофа“. След извършена проверка е образувано досъдебно производство, по което се разпитват свидетели, изискват се документи от АПИ и се събират доказателства. Подчертава се, че предмет на разследването са действия на лица, които не са служители на МВР.

От прокуратурата не уточняват дали част от разпитаните свидетели са дали показания срещу Георги Кандев.