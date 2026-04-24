Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заплаха и опит за натиск върху и. д. главен секретар на МВР

Иво Никодимов от Иво Никодимов
У нас
Георги Кандев: Няма да се прибера!

Снимка: БТА
Заплаха и опит за натиск върху и.д. главен секретар на МВР. В официалния си фейсбук профил Георги Кандев съобщи, че е получил съобщение, според което срещу него се събират свидетелски показания в прокуратурата. Организатор е лице с прякор „Картофа“, а към него са отправени и препоръки да се „прибере“.

Служебният премиер защити Кандев. От прокуратурата съобщиха, че се разследват злоупотреби с т.нар. „безплатна пътна помощ“ и по това производство няма заподозрени служители на МВР.

В публикация в официалния си профил Георги Кандев казва, че вчера, в рамките на 10 минути, от скрити номера в едно от мобилните приложения е получил няколко обаждания.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: „Съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор „Картофа“ заедно с негови приближени дават фалшиви показания срещу мен в СГП. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в МВР с малко име Светльо. Целта им, може би, е да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил, и да се опитат да ме накарат да отстъпя.“

В публикацията си Георги Кандев казва, че не е приел да бъде главен секретар, за да се „прибира“, нито да се подчинява на заплахи и задкулисни игри.

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че е в ход „позорен опит за реванш“ и е задействан заговор срещу Георги Кандев заради действията на МВР срещу изборната търговия.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: „Докладват ми, че в този заговор са замесени бивш началник на полицията и бизнесмен с прякор „Картофа“. Това е отмъщение. Вендетата се случва в СГП на Емилия Русинова, спътницата на Петьо Еврото и повелителката на депутатските имунитети, обвинителката на служебните правителства. Нека да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на зеленчуците, които могат да бъдат активирани, и на всички политици, които се притесняват, че главният секретар ще остане на работа: ние ви виждаме, цяла България ви вижда, аз и служебното правителство заставаме твърдо зад главния секретар Кандев.“

Георги Кандев получи подкрепа и от служебния вътрешен министър. Във фейсбук профила си Емил Дечев написа, че през последните два месеца МВР е положило всички усилия, за да сведе до минимум изборните престъпления. Той допълва, че „стари ченгета“ използват мръсни номера, за да уязвят и неутрализират Георги Кандев, и изразява пълната си подкрепа за него.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: „Като служител на МВР и като гражданин отправям въпрос към СГП – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите им в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция за мен. Няма да се прибера!“

От прокуратурата съобщиха, че през март са се самосезирали по публикация на Антикорупционния фонд за т.нар. „безплатна“ пътна помощ, в която има данни, че се отклоняват по над 7 милиона евро на месец чрез фирма, собственост на „Картофа“. След извършена проверка е образувано досъдебно производство, по което се разпитват свидетели, изискват се документи от АПИ и се събират доказателства. Подчертава се, че предмет на разследването са действия на лица, които не са служители на МВР.

От прокуратурата не уточняват дали част от разпитаните свидетели са дали показания срещу Георги Кандев.

ТОП 24

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
1
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
3
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
4
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
5
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Румен Миланов, "Прогресивна Бълария": България е в Европа и НАТО
6
Румен Миланов, "Прогресивна Бълария": България е в Европа...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Политика

Икономисти и синдикати: Потребители и бизнес имат нужда от помощ заради цените на горивата и храните
Икономисти и синдикати: Потребители и бизнес имат нужда от помощ заради цените на горивата и храните
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
"Продължаваме Промяната" свиква Национален съвет "Продължаваме Промяната" свиква Национален съвет
Чете се за: 00:17 мин.
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали
Чете се за: 00:50 мин.
За купуването на гласове, наказанията на дилърите и вота на 19 април - в "След новините" За купуването на гласове, наказанията на дилърите и вота на 19 април - в "След новините"
Чете се за: 15:00 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години след трагедията Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години след трагедията
Чете се за: 04:10 мин.
По света
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Всеки трети българин страда от някаква алергия
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
