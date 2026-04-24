Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета използват мръсни номера

Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев, който благодарение на огромната работа, която свърши тези 2 месеца стана всеобщ любимец на българската нация. Това написа във Фейсбук служебният вътрешен министър Емил Дечев във връзка със скандала около главния секретар на МВР.

"Целта е той да бъде набеден и убит обществено. Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи", гласи позицията на Дечев.

Той изтъкна ролята на МВР в борбата с търговия с вот.