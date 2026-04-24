Георги Кандев: Няма да се прибера!

Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам, допълва Кандев

георги кандев всеки търгувал вота хората издирен разследван изправен закона
За обаждания с искане "Да се прибере" няколко дни след края на изборите съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания, заявява Кандев.

Георги Кандев, и.д.главен секретар на МВР: "В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура.
Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“.
Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя."

Кандев пита Софийската градска прокуратура дали тази информация е вярна.

Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера, допълва Георги Кандев.

