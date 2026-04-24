Георги Кандев: Няма да се прибера!
Пътниците от преобърнатия автобус край Малко Търново тръгнаха обратно за Украйна

Четирима от групата ще останат за лечение в различни болници в Бургас до пълното има възстановяване

Оцелелите пътниците от преобърнатия автобус край Малко Търново тази сутрин тръгнаха обратно за Украйна. През последните два дни те бяха настанени в хотел, докато се направи организация по тяхното извозване към домовете.

Четирима от групата ще останат за лечение в различни болници в Бургас до пълното има възстановяване. Някои от тях са претърпели операция, а украинци, живеещи в Бургас, безвъзмездно са дарили кръв.

Групата е тръгнала във вторник сутринта от Одеса за екскурзия в Истанбул. В ранните часове в сряда, на около 4 км от границата при Малко Търново, автобусът останал без гориво. Отбил в страни от пътя, като единият от двамата шофьори отишъл до близка бензиностанция, за да пренесе нафта с туба. След като автобусът бил зареден, шофьорът включил двигателя, но излязъл, за да прибере инструменти.

Оставил превозното средство на свободна скорост и без включена ръчна спирачка. Поради тази причина автобусът тръгнал на заден ход и се преобърнал в крайпътното дере.

На място загинаха две жени, а деветима пострадаха.

Пръв на помощ се притекъл граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който изкарал почти всички пътници, които били в капана на притиснатото превозно средство, държащо се на дърво, за да не пропадне в дерето.

Шофьорът, който не е взел мерки за обезопасяването на автобуса, е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В следобедните часове Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката му за неотклонение, грозят го от 10 до 15 години затвор.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
2
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
4
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
5
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
6
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Регионални

Откриха център за Спешна помощ в Малко Търново (СНИМКИ)
Откриха център за Спешна помощ в Малко Търново (СНИМКИ)
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“ в Гълъбово Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“ в Гълъбово
Чете се за: 00:57 мин.
Близо 20 км е опашката от тирове в посока „Капитан Андреево“ между Любимец и Свиленград Близо 20 км е опашката от тирове в посока „Капитан Андреево“ между Любимец и Свиленград
Чете се за: 00:45 мин.
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе
Чете се за: 04:30 мин.
Недостиг на места в детската градина и училището в пловдивското село Марково притеснява родителите Недостиг на места в детската градина и училището в пловдивското село Марково притеснява родителите
Чете се за: 04:22 мин.
Награждават граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия автобус край Малко Търново Награждават граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Георги Кандев: Няма да се прибера! Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!" Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
