Близо 20 км. е опашката от тирове в посока „Капитан Андреево“ между Любимец и Свиленград

Близо 20 километра опашка от тирове има на автомагистрала „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ в участъка между Любимец и Свиленград.

Освен аварийната лента, на места камионите заемат и една от лентите за движение.

Причината за струването е интензивният трафик.

По данни на Агенция „Митници“ през последните през граничния пункт преминават средно по около 2500 товарни автомобила на денонощие, повечето в посока Турция.