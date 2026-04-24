Хванатият на "Капитан Андреево" контрабанден ботулинов токсин е трябвало да бъде продаден във Великобритания

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Митнически служители на пункт „Капитан Андреево“ задържаха 119 флакона с ботулинов токсин, открити при проверка на товарен микробус, пътуващ от Турция към Великобритания. Препаратът не е разрешен за употреба в България и Европейския съюз и е превозван без необходимите документи.

„След анализ на риска микробусът беше отклонен за щателна проверка, при която в джобовете на якето на шофьора открихме 119 шишенца ботулинов токсин – без фактура и сертификати, който е опасен за здравето на тези, които го ползват“, заяви началникът на оперативното звено на пункта Красимир Чапкънов.

По думите му водачът е обяснил, че е закупил продукта от Турция с намерение да го продаде във Великобритания.

Това е първият случай на задържан ботулинов токсин на „Капитан Андреево“, уточняват от митницата.

Най-често обаче се засичат контрабандни хранителни добавки, цигари и наркотични вещества.

„Селектираме превозните средства след анализ на риска или по изготвени профили“, допълни Чапкънов.

Случаят е част от засилените проверки срещу нелегалния внос на медицински продукти, на фона на продължаващи разследвания за нерегламентирана употреба на ботулинов токсин у нас.

Вижте прякото включване на Цанка Семерджиева.

#пункт "Капитан Андреево" # ботулинов токсин

