Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж

Култови вещи на покойния певец Майкъл Джексън отиват на търг в Париж.



Сред тях са ръкавицата, носена от Джексън по време на изпълненията на песента "Били Джийн" от турнето "Bad", както и шапката и сакото с пайети от турнето "Victory". Сред другите вещи са много дрехи, сценични костюми, аксесоари, автографи и три рисунки на "Краля на поп музиката". Търгът е един от най-значимите в Европа.

Всички предмети са от колекция на норвежки колекционер прекарал десетилетия в събирането им. Интересът към живота на Джаксън беше подновен наскоро преди излизането на нов биографичен филм за него.