Примирието в Близкия изток: Иран взе толтакса за преминаване през Ормузкия проток

В някои части на Техеран тази вечер беше задействана противовъздушната отбрана, след като са били засечени малки дронове. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да прекрати войната с Иран.

Тръмп отбеляза, че сделка ще бъде сключена, само ако е целесъобразна и полезна за САЩ, техните съюзници и „по същество за останалия свят“. Според стопанина на Белия дом Иран се мъчи да разбере кой е неговият лидер. Битката е между „хардлайнерите“, които губят тежко на бойното поле, и „умерените“, които изобщо не са толкова умерени, но печелят уважение, смята американският президент.

Иранската телевизия разпространи кадри от американски силови действия срещу три кораба в Ормузкия проток, два от които са били задържани. Техеран вече въведе толтакси за протока и получи първо плащане за преминаване.