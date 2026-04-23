Зелената енергия: Може ли да бъде решение за домакинствата?

Зелената енергия е евтина за производство, което би намалило цената на тока за потребителите. Според неправителствения сектор около 30% са енергийно бедните, което е още една причина за разпространение на подобни решения за крайните потребители. Защо обаче зелената енергия все още проправя своя път към домакинствата у нас? Либерализирането на пазара на електроенергия за битовите абонати ще доведе до по-бързото интегриране на зелени решения за домакинствата, посочват експерти. Какви са обаче предизвикателствата?

Инж. Мирослав Ризов, Системен архитект "Автоматизация в енергетиката": „Проблемът е в регулациите и в тежките процедури, свързани с одобряването на този вид инсталации. С навлизането на новите технологии тя става все по-достъпна и контролируема, което е крайната цел на един потребител като нас.“



Д-р инж. Димитър Белелиев, Председател Българската асоциация на електротехниката и електрониката: „През деня, когато е слънчево е нула. Аз примерно вече не гледам прогнозата за времето, а цената на електроенергията за другия ден. Ако за деня е нула - значи времето ще бъде хубаво.“

За домакинствата, които са под прага на енергийната бедност - може да има различни форми на подпомагане - финансово, но и технологично, за да се постига по-голяма икономия. Средно в Европа енергийно бедните домакинства са 11%, а у нас три пъти повече, твърдят от неправителствения сектор. При либерализиране на пазара и използване на зелени решения, оказва се сегашният сезон е най-подходящ.

Д-р инж. Димитър Белелиев, Председател Българската асоциация на електротехниката и електрониката: „Пролетта цената на електроенергията винаги е по-ниска и потребителите няма да усетят този шок. Ще се научат на дребни, но ефикасни начини за икономисване по точно за ползване на по-ниски цени на електроенергията и до зимата, когато са по-големите сметки ще им е по-лесно.“

Ако живеете в къща инсталирането на зелени решения като слънчева централа например има своите особености - ако е на земята - лесно може да има засенчване от растителност и сгради, а на покрива - допълнителен разход за закрепване на панелите, а и не всеки покрив го позволява. Голямото предизвикателство е пред многофамилните сгради.

Инж. Мирослав Ризов, Системен архитект "Автоматизация в енергетиката": „Ако живеем в жилищни блокове би било добре да се помисли за съвместно изграждане на електроцентрали на покрива на тези блокове, тъй като да си го кажем откровено тези площи не се използват за нищо.“

При ценови шокове на пазара зелената енергия допринася и за смекчаването им.