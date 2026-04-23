Протест срещу строеж край Марица

Протест на пловдивчани, които искат спиране на строеж в близост до дигата на река Марица в рамките на града.



Недоволството на протестиращите от комплекс в близост до реката започна преди няколко месеца, когато в непосредствена близост до техните имоти, започна строителството на нова жилищна сграда с подземни гаражи.

Проверки на община Пловдив, ДНСК и РИОСВ досега не са установили пропуски в документите, но според протестиращите преди дни община Пловдив е признала за допуснати грешки.