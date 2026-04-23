БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК обяви окончателното разпределението на мандатите
Чете се за: 01:57 мин.
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми. Това коментира в "Още от деня" вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира по повод оставката на Борислав Сарафов.

„Оставката на Борислав Сарафов сама по себе си не е реформа и не решава системните проблеми. Тя обаче решава конкретен въпрос – вече има легитимен временно изпълняващ функциите главен прокурор с ясен шестмесечен мандат. Този път правилата са ясни и няма риск от продължително заемане на поста извън законовите срокове.“

„Правомощията на министъра на правосъдието са ясно ограничени. Той може да прави предложения и да поставя въпроси за разглеждане, но не и да взема самостоятелни решения. Това е в съответствие с принципа на разделение на властите. Министърът на правосъдието не определя кой да бъде главен прокурор – той може аргументирано да сезира компетентния орган, какъвто е Висшият съдебен съвет.“

Едно от важните действия, които министърът може да предприеме е да постави темата в центъра на обществения и професионалния дебат, допълни той. Това вече даде резултат: чуха се гласове, включително от самата прокуратура, че е необходима реформа и промяна в модела на работа. Стана ясно, че институцията трудно може да се ползва с доверие, докато съществуват мрежи на паралелно влияние. Според Янкулов не трябва да се допуска Борислав Сарафов до кабинета му с охрана. Според него въпросът е и по-широк – дали като общество приемаме проблемите да се решават със силови средства. Имаме примери от близкото минало, които не доведоха до устойчиви резултати. Подобен подход крие сериозни рискове.

Той коментира, че очакванията му към следващото управление са свързани най-вече с избора на нов Висш съдебен съвет. Той не трябва да бъде формиран по досегашния модел чрез партийно влияние. Обществената квота трябва да бъде действително обществена, което изисква повече прозрачност и ясни критерии.

По отношение на проверките срещу него и други министри, Янкулов няма конкретна информация.

„Знам за действия по медийни публикации, но никой не ме е търсил. Нямам никакви притеснения – могат да проверят абсолютно всичко, което желаят.“

Цялото интервю може да гледате във видеото

#системните проблеми #не е реформа #оставка на # Борислав Сарафов #Андрей Янкулов #министър на правосъдието

Последвайте ни

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ