Национално ученическо състезание „Млади таланти в модата“

Ученици от 15 професионални гимназии в цялата страна показаха как изглежда модата през техните очи по време на националното състезание „Млади таланти в модата“. Задачата беше да се ушият дрехи с послание и история.

Състезанието събира ученици от цяла България, които показват умения, творчество и въображение. Темата „Красотата на различието“ става все по-абстрактна с времето. Единство, мир, толерантност и надежда – основни човешки ценности остават такива само на теория. За младите творци обаче са извор на вдъхновение.

В проектите си учениците стигат и по-далеч, напомняйки ни, че понякога класифицираме различията като болест.

Другите категории в състезанието са модна скица и „Сръчни ръце“, в която задачата е ушиване на детска пола с нулев отпадък в контекста на устойчивостта в модата.

Събитието дава възможност на учениците да покажат умения, да обменят опит и да се заявят на модния подиум.