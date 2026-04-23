Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Две блокади на Ормузкия проток: Иран получи първа толтакса, Тръмп нареди смъртоносна стрелба

Две паралелни блокади на Ормузкия проток от американска и иранска страна спират евентуален напредък в преговорите за мир. Тръмп издаде заповед за смъртоносна стрелба срещу всеки кораб, който залага мини в пролива, а Иран вече въведе толтакси и получи първо плащане за преминаване. Не е ясен размерът на сумата и кой е платецът.

Главният преговарящ на Техеран заяви, че отварянето на Ормузкия проток "не е възможно" заради нарушения на примирието от страна на САЩ и Израел.

Според Техеран американската блокада на ирански пристанища и продължаващите заплахи на Доналд Тръмп да бомбардира Иран са основна пречка за "истински преговори". Иранската телевизия разпространи кадри от силови действия срещу три кораба в Ормузкия проток, два от които са били задържани. В екипажа на единия има граждани на Черна гора.

Филип Радулович, министър по морските въпроси на Черна гора: "На борда има четирима черногорски моряци, включително капитанът. Най-важното е, че сме в контакт с капитана и нашите моряци са в добро здраве. Външното ни министерство следи случая, поддържаме връзка и с корабната компания. Искам да уверя семействата на нашите моряци, че правим всичко за да ги върнем възможно най-скоро."

Според Техеран другият пленен кораб е гръцки, но Атина отрича превземането му. Американските сили са превзели санкциониран кораб с петрол от Иран в Индийския океан, обяви Пентагонът. Министерството допълва, че американските военни ще продължат да прихващат кораби, които "оказват материална подкрепа на Иран". От началото на блокадата на Ормузкия проток Съединените щати прихваната десетки кораби край Иран, но навътре в Индийския океан. Белият дом отчита вътрешно разделение сред иранския режим и обяснява безсрочното прекратяване на огъня с желание Техеран да сформира единна позиция за преговорите.

Карълайн Левит, говорителка на Белия дом: "ВИран се води борба между прагматици и хардлайнери и президентът иска единен отговор. Докато чакаме този отговор има примирие. Но операция "Епична ярост" продължава, както и ефективната и успешна морска блокада на кораби от и към ирански пристанища. Чрез тази блокада напълно задушаваме икономиката им, те губят по 500 милиона долара на ден."

Наблюдатели посочват, че изходът от войната зависи от това колко дълго всяка от страните може да понася икономическа болка и отчитат предимство за Иран. Заради блокадата на Ормуз таксите за преминаване през Панамския канал достигнаха рекордни стойности. Налице е силно търсене на петрол и газ от азиатските купувачи. Заявките за преминаване през Панамския канал са пет пъти повече, отколкото преди войната в Иран, цените за най-често използваните шлюзове по стандарта "Панамакс" са средно 837 хиляди долара, съобщава "Файненшъл Таймс".

Александер де Кро, ръководител на Програмата на ООН за развитие: "Войната е развитие наобратно. Това е напредък, но назад. Губи се между 0,5 и 0,8% от световния брутен вътрешен продукт. Това означава 32 милиона души върнати обратно към бедността, след като току-що са били извадени оттам през последните десетилетия. Има комбинация от причини - поскъпването на енергията и нейният недостиг и продоволствена несигурност заради доставките на торове."

САЩ са домакин на втори кръг преговори между представители на Ливан и Израел. Бейрут настоява за продължаване на примирието между Израел и Хизбула, което изтича в събота. Силовите действия намаляха значително, но ударите продължават в Южен Ливан, където Израел създаде буферна зона. Хизбула заяви, че има право на съпротива срещу окупационните сили.

#в застой #засилват блокадите #Ормузкия проток #САЩ #преговори за мир #Иран #напрежение

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
2
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари на всички родени след 2008 година
4
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
5
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Семен Новиков: Чувствах се като дете без родители на европейското
6
Семен Новиков: Чувствах се като дете без родители на европейското

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Близък изток

САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран
САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран
Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието
Чете се за: 01:35 мин.
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят достойнството си“ Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят достойнството си“
Чете се за: 03:40 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.
Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново Повдигнаха обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Чете се за: 00:50 мин.
По света
КЗК разследва конкуренцията при доставките на скъпи медикаменти
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Борислав Сарафов се върна на поста директор на Националната...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив остава под стража
Чете се за: 01:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Две блокади на Ормузкия проток: Иран получи първа толтакса, Тръмп...
Чете се за: 04:55 мин.
По света
