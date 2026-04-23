Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието

Отварянето на Ормузкия проток е "невъзможно" заради грубите нарушения на временното примирие между САЩ, Израел и Иран.

Това написа в социалната мрежа Екс главният преговарящ от иранска страна и председател на парламента Мохамад Галибаф. Според него американската блокада на иранските пристанища е такова нарушение. Иран остава отворен за преговори - това гласи пост на президента Масуд Пезешкиан. По думите му "нарушаване на споразумения и блокади" са основните пречки за диалог.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "няма времева рамка“ за конфликта с Иран и отхвърли предложенията, че политически съображения влияят на подхода му. След удължаване на временното примирие, все още не е ясно кога САЩ и Иран ще преговарят.