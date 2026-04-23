Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието
Отварянето на Ормузкия проток е "невъзможно" заради грубите нарушения на временното примирие между САЩ, Израел и Иран.
Това написа в социалната мрежа Екс главният преговарящ от иранска страна и председател на парламента Мохамад Галибаф. Според него американската блокада на иранските пристанища е такова нарушение. Иран остава отворен за преговори - това гласи пост на президента Масуд Пезешкиан. По думите му "нарушаване на споразумения и блокади" са основните пречки за диалог.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "няма времева рамка“ за конфликта с Иран и отхвърли предложенията, че политически съображения влияят на подхода му. След удължаване на временното примирие, все още не е ясно кога САЩ и Иран ще преговарят.
Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Няма да задавам график на президента, той самият не го е направил. Знам, че има анонимни източници, които твърдят, че има краен срок за удължаването на примирието, може би 3 или 5 дни, но това не е вярно. Президентът не е поставял краен срок. Той е доволен от блокадата и разбира, че Иран е в много слаба позиция. Сега картите са в ръцете на президента Тръмп."