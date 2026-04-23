ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:35 мин.
Снимка: АП/БТА
Отварянето на Ормузкия проток е "невъзможно" заради грубите нарушения на временното примирие между САЩ, Израел и Иран.

Това написа в социалната мрежа Екс главният преговарящ от иранска страна и председател на парламента Мохамад Галибаф. Според него американската блокада на иранските пристанища е такова нарушение. Иран остава отворен за преговори - това гласи пост на президента Масуд Пезешкиан. По думите му "нарушаване на споразумения и блокади" са основните пречки за диалог.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "няма времева рамка“ за конфликта с Иран и отхвърли предложенията, че политически съображения влияят на подхода му. След удължаване на временното примирие, все още не е ясно кога САЩ и Иран ще преговарят.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Няма да задавам график на президента, той самият не го е направил. Знам, че има анонимни източници, които твърдят, че има краен срок за удължаването на примирието, може би 3 или 5 дни, но това не е вярно. Президентът не е поставял краен срок. Той е доволен от блокадата и разбира, че Иран е в много слаба позиция. Сега картите са в ръцете на президента Тръмп."

Водещи новини

ЦИК ще обяви окончателните резултатите от изборите
ЦИК ще обяви окончателните резултатите от изборите
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
До 13° в София днес, има опасност от слани в североизточните райони на страната До 13° в София днес, има опасност от слани в североизточните райони на страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ) Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Ще бъдат ли повдигнати обвинения на шофьорите на автобуса, прегазил...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министърът на Военноморските сили на САЩ Джон Фелън напуска поста си
Чете се за: 00:45 мин.
По света
