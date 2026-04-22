В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп удължи примирието с Иран

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
Блокадата на иранските пристанища, обаче продължава

Снимка: БТА
От света - Американският президент Доналд Тръмп удължи примирието с Иран за неопорделено време. В социалната си мрежа той заяви, че то ще продължи "докато преговорите напреднат".

Тръмп обясни, че е приел молбата на Пакистан да отложи атаките срещу Иран. Блокадата на иранските пристанища, обаче продължава. Обявеното първоначално прекратяване на огъня трябваше да изтече в 3 часа българско време в нощта срещу четвъртък.

Кога ще се подновят преговорите между Вашингтон и Техеран не е ясно. В Исламабад очакваха двете делегации днес. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който се очаква да води американската делегация, все още не е заминал за Пакистан. Иран също не е изпратил своя екип.

#войната в Близкия изток #САЩ #Иран #преговори

Водещи новини

Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на протоколите на вота
Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Дъжд до четвъртък, после слънце и високи температури Дъжд до четвъртък, после слънце и високи температури
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Малена Замфирова: Декември би трябвало да се състезавам
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
