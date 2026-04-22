От света - Американският президент Доналд Тръмп удължи примирието с Иран за неопорделено време. В социалната си мрежа той заяви, че то ще продължи "докато преговорите напреднат".

Тръмп обясни, че е приел молбата на Пакистан да отложи атаките срещу Иран. Блокадата на иранските пристанища, обаче продължава. Обявеното първоначално прекратяване на огъня трябваше да изтече в 3 часа българско време в нощта срещу четвъртък.

Кога ще се подновят преговорите между Вашингтон и Техеран не е ясно. В Исламабад очакваха двете делегации днес. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който се очаква да води американската делегация, все още не е заминал за Пакистан. Иран също не е изпратил своя екип.



