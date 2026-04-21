В очакване на преговори САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за разговорите в Исламабад

Пакистан се готви да бъде домакин на втори кръг преки преговори между Съединените щати и Иран, въпреки несигурността дали такива ще се състоят. По план американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще е начело на преговорната делегация в Исламабад. Все още няма официално потвърждение от Техеран дали ще се включи в разговорите. Времето на сключеното примирие между воюващите страни изтича. Вашингтон не е обявил кога ще го сметне за изтекло, но според пакистански източници, вероятно то ще приключи в 6:30 сутринта в четвъртък.

Плакати с надпис „Преговори в Исламабад" и засилени патрули около луксозния хотел, определен за място за преговорите между американски и ирански високопоставени представители. Гостите на хотела са преместени, а околните улици - затворени. На фона на противоречивата информация кой и дали ще се яви на преговорите, несигурността расте.

Мохамад Хасан, жител на Исламабад: „Усилията на Пакистан се увеличават с всеки изминал ден. Виждаме, че Пакистан е готов за разговори със Съединените щати, но Иран няма пълно доверие на тези разговори. Затова лидерите на Пакистан се опитват да изградят доверие с Техеран.“

И днес Вашингтон и Техеран отново взаимно се обвиниха в нарушаване на изтичащото примирие. Доналд Тръмп обяви, че не желае да го удължи. В интервю за CNBC той подчерта, че САЩ са в силна позиция да преговаря и накрая всичко ще приключи с голяма сделка. По думите му, блокадата на иранските пристанища е проработила.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Мисля, че накрая ще постигнем отлична сделка. Те нямат избор. Унищожихме флота им, военно-въздушните им сили, лидерите им. Не преговаряме с най-приятните хора, но се справяме много успешно. А блокадата се оказа грандиозен успех.“





Коренно противоположна е позицията на Иран.

Мохсени Еджей, ръководител на съдебната система на Иран: „Възможно е преговорите да не доведат до нищо и да се наложи отново да действаме. Действията, които предприеха срещу наши кораби, са нещо, на което Ислямската република със сигурност ще отговори. Те самите нарушиха примирието с морската блокада.“

За да засвидетелства подкрепата на Пекин за усилията на Пакистан, китайският посланик в Исламабад разговаря с пакистанския вицепремиер и външен министър Исхак Дар. Катар се обяви за запазване на примирието, докато продължават дипломатическите усилия.

Маджед ал Ансари, говорител на външното министерство на Катар: „Докато не бъде намерено дипломатическо решение, не е в ничий интерес да се върне към бойните действия.“

Докато Белият дом продължава да пази мълчание за графика на срещите, от Исламабад дойде информация, че преговорите може да започнат късно през утрешния ден.