БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори

Чете се за: 01:57 мин.
Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори. Това написа във Фейсбук слежубният премиер Андрей Гюров.

"В градската прокуратура резултатът е 72:0. В полза на МВР. 72 души с имунитет - кандидати за парламента - уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети. Това означава бойкот - и на разследването, и на възможността за възмездие. По-лошо, това означава, че тези търговци с партийно алиби могат да се върнат за следващите избори. А тогава този кабинет няма да го има. Това не отменя направеното. Но показва къде е следващият проблем. И той трябва да бъде решен. Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния премиер и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията", посочва министър-председателят.

Този път хората бяха повече от схемите, подчертава Гюров.

"Дойдохме с мисията честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се “прибрахме”, не казахме “това няма да можем да го направим”. Опитаха да ни уплашат с фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка. Останахме изправени. И българските граждани го усетиха. идя се и в активността на изборите. Видя се и в доверието. 200% повече сигнали означава 200% признание, че правителството направи това, което се очакваше. Потвърдиха го и наблюдателите от ОССЕ и ПАСЕ. Дори партиите го признаха, макар и с половин уста."

В България може да има честни избори, категоричен е премиерът.

#служебният премиер Андрей Гюров #парламентарни избори 2026 #избори 2026 #прокуратура #МВР

