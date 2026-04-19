МВР с данни кои партии са купували гласове

Вътрешният министър Емил Дечев изнесе данни за това кои партии са купували гласове на брифинг след приключване на изборния ден.

Сигналите във връзка с изборни престъпления в полза на определена партия са следните:

631 сигнала за изборни престъпления в полза на "ДПС - Ново начало".

318 сигнали в полза на ГЕРБ.

18 сигнала в полза на "Възраждане".

16 сигнала в полза на "Прогресивна България".

13 сигнала в полза на БСП.

11 сигнала в полза на ПП-ДБ.

7 сигнала в полза на "Величие".

4 сигнала в полза на "Има такъв народ".

2 сигнала в полза на МЕЧ.

"Освен тези сигнали има и много други, в които няма конкретизирана политическа сила. 72 прокурорски преписки са препратени от различни прокуратури в ГД "Национална полиция". Окончателните резултати в нашата статистика по отношение на броя получени сигнали - 2974 спрямо последните парламентарни избори през октомври 2024 г., това е с 204% повече." Тълкуваме тези цифри като много по-голямо повишено доверие", посочи Дечев.

614 са образуваните досъдебни производства във връзка с нарушение на политическите права на гражданите.

Задържаните лица са 425, през 2024 г. са били 72.