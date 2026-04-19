Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента
МВР с данни кои партии са купували гласове

МВР с данни кои партии са купували гласове
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Вътрешният министър Емил Дечев изнесе данни за това кои партии са купували гласове на брифинг след приключване на изборния ден.

Сигналите във връзка с изборни престъпления в полза на определена партия са следните:
631 сигнала за изборни престъпления в полза на "ДПС - Ново начало".
318 сигнали в полза на ГЕРБ.
18 сигнала в полза на "Възраждане".
16 сигнала в полза на "Прогресивна България".
13 сигнала в полза на БСП.
11 сигнала в полза на ПП-ДБ.
7 сигнала в полза на "Величие".
4 сигнала в полза на "Има такъв народ".
2 сигнала в полза на МЕЧ.

"Освен тези сигнали има и много други, в които няма конкретизирана политическа сила. 72 прокурорски преписки са препратени от различни прокуратури в ГД "Национална полиция". Окончателните резултати в нашата статистика по отношение на броя получени сигнали - 2974 спрямо последните парламентарни избори през октомври 2024 г., това е с 204% повече." Тълкуваме тези цифри като много по-голямо повишено доверие", посочи Дечев.

614 са образуваните досъдебни производства във връзка с нарушение на политическите права на гражданите.
Задържаните лица са 425, през 2024 г. са били 72.

"Има събрани достатъчно данни, че кметът на град Лом иска да купува гласове. Налице е аудиозапис, разпитани са 11 свидетели пред съдия. Откроявам най-големият единичен успех, измерен в размера на парите, които бяха иззети - почти 200 000 евро във Варна. Задържани са 4 лица, едно от които общински съветник. В Смолян тази сутрин са задържани три лица, иззети са 40 000 евро и списъци с лични данни на граждани. Във Велико Търново кандидат за депутат е спрян от "Пътна полиция", открити са пари и списъци с лични данни. В колата се е возило и лице с многократни осъждания. Днес в село Септемврийци, област Монтана член на СИК е опитвал да гласува 10 пъти с бюлетини, вместо граждани. Има разпитани свидетели. Мъжът е задържан за 24 ч. В село Великденче, Кърджалийско, дъщеря на кмета на селото и нейна приятелка също са задържани за 24 часа , затова че гласуват вместо граждани. В село Баня СИК е отворило урната преди приключване на изборния ден, образувано е разследване", допълни вътрешният министър.

