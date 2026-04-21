Битка с боклука в „Столипиново“: Липсата на контейнери остава основен проблем

от БНТ , Репортер: Таня Матева
Мащабна акция по почистване на улица в пловдивския квартал "Столипиново". Стотици доброволци, сред които и чужденци, запретнаха ръкави и се включиха в битката с боклука. Акцията е под надслов „Да почистим нашия квартал!“.

Орхан е от хората, които ежедневно събират боклуци в "Столипиново".

"БНТ: Много боклуци ли събираш?

- Орхан: Да много. С количката цял ден обикалям, хвърлям."

Днес се включва и в акцията по почистване.

Георги Кочев: "Чистим, днес сме тук да чистим.

- Ще се включиш ли към нашата акция – да почистим квартала заедно?

- Да, днес ще сложим кошчета за боклук, за да е по-лесно да чистиш боклуците после, не да ги събираш от земята,това ще правим днес."

Оказа се, че в района кошчета за боклук няма.

Антон Карагьозов, председател на фондация за регионално развитие „Рома- Пловдив“: "Днес ние ще поставим и 50 кошчета в тази част. Може би ще видим резултат едва след седмица, две. Ние докато не експериментираме, това няма да се случи. Ние можем да работим за вътрешна промяна, но след като няма показно къде да се изхвърля този боклук, как да го направим."

Освен кошчета, липсват и контейнери за боклук.

Сашо Чирков: "Ту ги има, ту ги няма, понякога ги има, понякога изчезват. Ние миналата година броихме колко нерегламентирани сметища има само на ул.„Ландос“ и на „Крайна“ около 22 нерегламентирани сметища имаше и на повече от половината нямаше контейнер."

Почистването в Столипиново е трудна задача. Час или два след като се събере боклукът, улиците отново потъват в мръсотия.

Георги Кочев: "Ще чистим междублоковите пространства на тази улица, също така и на улица „Крайна“. Ще дойдем с кон и каруца, който ще мине и ще събира боклука."

Днешната инициатива събира много доброволци не само от квартала, но и от чужбина.

Стефан Мур, Германия: "Да, разбира се, че ще се включа. Ние сме тук хора от Германия, има хора от Румъния, групата ни е около 40 човека и сме готови за почистване."

Коста: "Аз съм работлив. Правим нещо хубаво. Ще чистим - обещавам- да."

За да има дълготраен ефект от подобни акции, организаторите започват и образователни инициативи, които да опитат да променят мисленето на хората от квартала.

Сашо Чирков: "Да променяме манталитета, това е най- големият проблем и най-трудното е това. Целта ни е младото поколение. Затова ще имаме уъркшоп с младите в училищата и в градинките, ще направим за децата от махалата да разберат какво е рециклиране."

Утре акцията продължава с пълна сила. Колко време обаче ще остане чисто след нея – никой не се наема да каже.

#почистване на боклука #столипиново #Пловдив

