БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка

БСП свиква Национален съвет в събота и председателят на партията Крум Зарков е готов да подаде оставка. Това заяви самият той на пресконференция на Изпълнителното бюро на БСП, на която представи анализ на изборите, проведени на 19 април.

"Резултатът на БСП е много лош, оставя ни извън парламента. В същото време той е закономерен, в последните 8 седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление, бяха наказани, БСП беше сред тях и поема своята цена. Това не е краят, нито на БСП, нито на лявото в България. Поемам пълна и неделима отговорност за постигнатия резултат и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията, който свикваме още тази събота. Ще поискам от Националния съвет вот на доверие и не го ли получа - подавам незабавно своята оставка. Получа ли го - продължавам. Започваме процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България", каза Крум Зарков.