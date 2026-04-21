БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

БСП свиква Национален съвет в събота и председателят на партията Крум Зарков е готов да подаде оставка. Това заяви самият той на пресконференция на Изпълнителното бюро на БСП, на която представи анализ на изборите, проведени на 19 април.

"Резултатът на БСП е много лош, оставя ни извън парламента. В същото време той е закономерен, в последните 8 седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление, бяха наказани, БСП беше сред тях и поема своята цена. Това не е краят, нито на БСП, нито на лявото в България. Поемам пълна и неделима отговорност за постигнатия резултат и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията, който свикваме още тази събота. Ще поискам от Националния съвет вот на доверие и не го ли получа - подавам незабавно своята оставка. Получа ли го - продължавам. Започваме процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България", каза Крум Зарков.

#парламентарни избори 2026 #избори 2026 #БСП #Крум Зарков #оставка

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ