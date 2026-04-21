Реал Сосиедад отпразнува триумфа за Купата на краля с хиляди фенове в Сан Себастиан

Реал Сосиедад отпразнува по впечатляващ начин спечелването на Купата на краля, след като хиляди фенове се събраха в центъра на Сан Себастиан, за да приветстват своите любимци. Баският тим триумфира във финала срещу Атлетико Мадрид след изпълнение на дузпи, а радостта от успеха бързо се пренесе от терена по улиците на града.

Празненствата започнаха от стадион "Аноета“, откъдето отборът, воден от капитана Микел Оярсабал, потегли с открит автобус. Шествието премина през централните улици и завърши пред сградата на кметството, където футболистите показаха трофея пред многобройните привърженици.

Финалът предложи истинска драма. Още в 15-ата секунда Реал Сосиедад поведе чрез Андер Баренечеа, но Атлетико бързо изравни. До почивката баските отново излязоха напред, а в края на редовното време "дюшекчиите“ стигнаха до ново равенство, което изпрати мача в продължения и впоследствие до дузпи.

Големият герой се оказа резервният вратар Унай Мареро, който спаси две решаващи дузпи и донесе четвъртата Купа на краля във витрината на клуба след успехите през 1909, 1986 и 2020 година.

"Това е невероятно. Сезонът беше труден, но показахме характер. Феновете ни дадоха огромна енергия и подкрепа“, заявиха от лагера на победителите по време на празненствата.

Освен престижния трофей, успехът носи и финансов бонус, макар и значително по-скромен в сравнение с други турнири. Победителят получава около 200 хиляди евро, докато финалистът прибира приблизително 1 милион евро.

Въпреки това за Реал Сосиедад най-важна остава емоцията – завръщането на трофея у дома и споделената радост с феновете, които превърнаха нощта в истински футболен празник.