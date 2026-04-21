Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между САЩ и Иран

Два дни преди изтичането на крехкото примирие между Съединените щати и Иран, подновяването на преговорите между двете страни е под въпрос. Вашингтон и Техеран трябва да търсят решение на конфликта утре в Пакистан, но сигналите дали до разговори изобщо ще се стигне, са силно противоречиви.

Времето изтича, размяната на заплахи не стихва, а въпросът е един - ще има ли втори тур на мирните преговори? Луксозният хотел "Серина" в Исламабад вече е приканил гостите си да напуснат, защото се очаква да пристигнат американската и иранската делегации.

Според Аксиос, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще отпътува за Пакистан, придружен от Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.



След като първоначално твърдо заявиха, че няма да участват в преговорите, сега от Иран изпращат сигнал, че са готови за дипломация, но при определени условия.

Вашингтон и Техеран взаимно се обвиняват в нарушаване на примирието. И двете страни блокират Ормузкия проток, няма пробив и по въпроса за иранската ядрена програма.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Печеля тази война и то с много. Нещата се развиват много добре и армията ни постига впечатляващи резултати, каквото и да твърдят медиите."

"Няма да отменим блокадата, докато не сключим сделка."

Председателят на парламента Мохамед Галибаф, който се очаква да ръководи иранската делегация, предупреди Тръмп, че Иран има готовност да промени баланса на бойното поле. От Революционната гвардия обявиха, че ще отговорят със сила на всяка американска атака.

Мохамед Галибаф, председател на парламента на Иран: "С наложената блокада и нарушаването на примирието, Тръмп се опитва да превърне преговорите в разговори за капитулация. Или се опитва да оправдае подновяване на бойните действия."

"Няма да приемем преговори в сянката на заплахи. В изминалите две седмици се сдобихме и с нови козове, които ще разкрием на бойното поле."

Няма официално потвърждение от американска страна кога ще смятат примирието за изтекло, но според пакистански източници, вероятно е то да приключи в 6.30 сутринта в четвъртък.