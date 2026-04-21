Ден преди изтичането на примирието: Ще седнат ли на масата за преговори САЩ и Иран?

Ден преди изтичането на примирието между Съединените щати и Иран остава неясно дали планираният за утре нов кръг от преговори в Пакистан ще се състои.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който трябва да ръководи делегацията на Вашингтон, все още не е заминал за Исламабад, а от иранска страна няма потвърждение за участие в разговорите. Техеран обвинява Съединените щати в многократно нарушаване на примирието.

Междувременно Доналд Тръмп нареди въвеждането на американска блокада на Ормузкия проток. Президентът заяви, че ще вдигне ограниченията над иранските пристанища само при постигане на споразумение с Техеран.

Той допълни, че очаква нова сделка за иранската ядрена програма, която, по думите му, „ще бъде много по-добра от тази на Обама“.