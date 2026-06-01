БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Времето през юни: Температури между 8 и 37 градуса, астрономическото лято настъпва на 21 юни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
времето юни температури градуса астрономическото лято настъпва юни
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Тази година през юни се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 20° и 22°, по долината на р. Струма - около 23°, за високите полета - между 17° и 19°, а за планините - между 4° и 12°.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 8° и 13°, а най-високите - между 32° и 37°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която в равнините е между 50 и 70 л/кв.м, по Черноморието и долината на р. Струма - между 30 и 50 л/кв.м, а в планинските райони - от 70 до 130 л/кв.м.

През първата половина от месеца температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните, а валежите – около и над нормата. През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, с различен обхват и интензивност. Слънчеви часове ще има главно преди обяд. Преобладаващите максимални температури през периода ще бъдат между 28° и 33°.

През втората половина от юни се очаква стабилизиране, вероятността за валежи ще намалее, като все пак в отделни дни са възможни локални краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и в повечето райони ще бъдат над климатичните норми.

Началото на астрономическото лято е на 21 юни, в 11.24 часа, когато е лятното слънцестоене.

#месечна прогноза #времето през юни #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
1
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
3
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
4
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия
5
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до незаконния град край Варна
6
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
DARA влезе в класацията на Billboard
6
DARA влезе в класацията на Billboard

Още от: Времето

На 1 юни – преди обяд слънчево, следобед с валежи и гръмотевици
На 1 юни – преди обяд слънчево, следобед с валежи и гръмотевици
Следобедни валежи и днес, и в близките дни Следобедни валежи и днес, и в близките дни
Чете се за: 02:57 мин.
Слънчево сутрин и с валежи, гръмотевици и градушки следобед Слънчево сутрин и с валежи, гръмотевици и градушки следобед
Чете се за: 02:00 мин.
До 24° в София днес, посрещаме юни с много слънце До 24° в София днес, посрещаме юни с много слънце
Чете се за: 02:07 мин.
Много слънчеви часове и следобедни валежи през уикенда Много слънчеви часове и следобедни валежи през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
По-често слънчево, но и все повече райони със следобедни валежи По-често слънчево, но и все повече райони със следобедни валежи
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Времето през юни: Температури между 8 и 37 градуса, астрономическото лято настъпва на 21 юни Времето през юни: Температури между 8 и 37 градуса, астрономическото лято настъпва на 21 юни
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов ПУП Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов ПУП
Чете се за: 06:12 мин.
Регионални
Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
На 1 юни – преди обяд слънчево, следобед с валежи и гръмотевици
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ