Времето през юни: Температури между 8 и 37 градуса, астрономическото лято настъпва на 21 юни

Тази година през юни се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 20° и 22°, по долината на р. Струма - около 23°, за високите полета - между 17° и 19°, а за планините - между 4° и 12°.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 8° и 13°, а най-високите - между 32° и 37°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която в равнините е между 50 и 70 л/кв.м, по Черноморието и долината на р. Струма - между 30 и 50 л/кв.м, а в планинските райони - от 70 до 130 л/кв.м.

През първата половина от месеца температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните, а валежите – около и над нормата. През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, с различен обхват и интензивност. Слънчеви часове ще има главно преди обяд. Преобладаващите максимални температури през периода ще бъдат между 28° и 33°.

През втората половина от юни се очаква стабилизиране, вероятността за валежи ще намалее, като все пак в отделни дни са възможни локални краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и в повечето райони ще бъдат над климатичните норми.

Началото на астрономическото лято е на 21 юни, в 11.24 часа, когато е лятното слънцестоене.