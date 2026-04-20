Наградите за полет в изкуството: Фондация „Стоян Камбарев“ връчи годишните си отличия

Фондация „Стоян Камбарев“ връчи годишните си отличия тази вечер.

Голямата награда за полет в изкуството спечели музикантът Виктор Теодосиев. Той получи и специално изработена бронзова статуетка на Кольо Карамфилов. Лентата „Втори куплет“ на Кристиян Георгиев спечели наградата за кино „3-5-5“, а актьорът Богдан Григоров – Гринго, познат на малкия екран от сериала на БНТ „Мамник“, беше отличен в категория „Актьорско майсторство“.