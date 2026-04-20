Прокуратурата е повдигнала обвинения на 34 души, задържани заради изборни престъпления, по време на кампанията за вота. Това съобщиха от държавното обвинение.

Най-много са случаите от районите на София, Варна и Бургас. Образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи. По други 2283 сигнала е отказано разследване заради липса на данни за престъпление. В Софийската градска прокуратура се водят и 166 преписки срещу лица с имунитет, като по шест от тях има образувани досъдебни производства.