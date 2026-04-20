Тържествен концерт за 150-годишнината от Априлското въстание в НДК

В НДК тече тържественият концерт по повод 150-ата годишнина от Априлското въстанието. Той е под патронажа на президента Илияна Йотова и е организиран от Министерството на културата, БНР и БНТ.

Марио Ангелов, директор "Музикална продукция и състави", БНР: "Повечето произведения са тържествени, разпознаваеми и в този героичен стил, аз бих се радвал, ако публиката за малко поне да съпреживее това, което се е случило. Трябва да изпитваме гордост от смелостта на тези наши предци."

Участие взеха симфоничният оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и смесеният хор на радиото с диригент Любомира Александрова. Солисти бяха сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

В изцяло българската програма бяха представени произведения на Добри Христов – увертюра „Ивайло“, Панчо Владигеров – хор из операта „Цар Калоян“, Парашкев Хаджиев – „Молитвата на Мария-Десислава“ и хор из първо действие от операта „Луд гидия“, Любомир Пипков – „Нани ми нани, Дамянчо“, и Марин Големинов – „Нестинарско хоро“. Финалът бе поставен с рапсодия „Вардар“ на П. Владигеров.

Специален драматургичен акцент бяха актьорските прочити на Ириней Константинов, Емануела Шкодрева, Мира Банчева и Даниел Върбанов, на текстове, свързани с Априлското въстание, от Иван Вазов, Захари Стоянов, Христо Ботев, Стефан Стамболов, Райна Княгиня, Константин Величков, Николай Генчев. Сценарият на събитието е на Юрий Дачев, а режисьор е Вера Петрова.

