Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота

А в София в изборната нощ сградата обществената телевизия се превърна и във визуален център. За първи път данните на социолозите за резултатите от вота бяха проектирани чрез 3D-мапинг върху фасадата на Българската национална телевизия.

Тя е най-високата в този централен район и резултатите на двете социологически агенции "Алфа рисърч" и "Мяра" в реално време можеха да се видят отдалеч. До момента 18 европейски обществени телевизии в близо 60 излъчвания показаха визията на обществената телевизия в изборната нощ. В социалните мрежи БНТ също получи висока оценка за тази светлинна картина. А минувачите, както и хората, които се разхождаха в Борисовата градина снощи останаха доволни, че могат да се информират за резултата от вота.