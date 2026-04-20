Изложбата „За свободата на един народ“ бе открита в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (СНИМКИ)
Изложбата „За свободата на един народ“, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание, беше открита в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
Експозицията представя ценни документи от фондовете на Националната библиотека и Държавна агенция „Архиви“, които проследяват подготовката, хода и отражението на въстанието върху българското общество.
Националните чествания са под патронажа на президента Илияна Йотова.