Жълт код за значителни валежи утре

През нощта облачността ще започне да се увеличава и до сутринта на места в северозападните части от страната ще превали дъжд.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°.

Утре на много места в Южна България е обявен жълт код за интензивни и значителни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици.

Максималните температури ще са между 13 и 19°, в София – около 13°, по Черноморието – между 13 и 17°.

Ще духа слаб и умерен вятър от северозапад, в Източна България – от североизток и с него ще прониква студен въздух.

И в планините ще има валежи, над 1600 метра – от сняг. Значителни ще бъдат в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Вятърът ще е умерен и силен от северозапад.

Над Западна Европа ще бъде предимно облачно, като повече слънчеви часове ще има във Франция, но ще е ветровито.

Слънчево ще е и над района на Балтийско море, докато в крайните северни части от континента ще вали дъжд и сняг. На Апенините, в Централна и Източна Европа ще бъде облачно, на места, главно в Италия, с валежи от дъжд, в района на Източните Алпи – от сняг.

На много места над Балканите също ще бъде с валежи, в планините – от сняг. На отделни места те ще са значителни по количество и придружени с гръмотевици.

У нас в сряда ще вали дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и с него застудяването ще продължи.

През следващите дни ще е ветровито, с умерен, временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива. В четвъртък минималните температури ще са най-ниски – между 1° и 6°, а максималните ще се повишат.

В петък и събота вероятността за валежи е малка, но не са изключени изолирани, слаби превалявания, главно в планините.