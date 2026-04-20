начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Гласът на младите: Кого подкрепи поколението Z?

гласът младите кого подкрепи поколението
34% от гласувалите в групата 18-30 години са дали вота си за "Прогресивна България". Това показаха резултатите на социологическа агенция Алфа Рисърч. Втори след формация на Румен Радев, с 22% от гласовете на младите, са ПП-ДБ. Вместо в мрежата, GEN Z избра да се нареди на опашки, за да упражни правото си на глас. Социолозите обясниха - младите са гласували в по-късните часове на изборния ден, а гласът им не е твърдо насочен към конкретна партия.

Геновева Петрова - "Алфа Рисърч": „Техният вот не е ориентиран към една политически формация. Много сериозна подкрепа получават ПП-ДБ, но ПБ всъщност се оказва формацията спечелила доверието на тези от младите, които излязоха днес да гласуват.“

В ефира на БНТ в изборната вечер млади хора търсиха отгововор на въпроса "Дълъг ли се оказа пътят от площадите до урните?"

Павел Симеонов: „Всеки глас е глас с надеждата, че макар и сега може би гласуваш просто, защото няма за кого друг, че в бъдеще твоят глас ще бъде за човек, който си е извоювал това нещо и ти се чувстваш горд, че си гласувал за него.“

Маргарита Стоянович: „От една страна е хубаво да имаш такава свобода на избора, това е целта на нашето поколение, ние сме бунтари, ние сме много уверени в нашия глас, но аз съм по-традиционна в това отношение, защото смятам, че не всеки има право на глас. Авторитета, хората с повече опит са тези, които трябва да ни показват примера.“

Сиана Димитрова - студент: „Гласувах с преференция, но не за човек, който е от младите среди, а за по-възрастен именно, защото аз подкрепям идеята за това, че трябва да гласуваме не за конкретния човек, личност, а за неговата идеология и това, което предлага.“

Константин Милев: „Енергията идва точно след протестите и искаме да виждаме повече млади хора, партиите искат да стимулират повече млади хора да гласуват, супер. И затова ще сложиш някой на 10 позиция или назад, ще сложиш билборди за хора, които няма да бъдат избрани, хора, които нямат опит и не трябва да бъдат избрани, и говорят като някой 50 годишни.“

Флора Стратиева - инфлуенсър: „В поколението Z преобладава може би разочарование и изненада, защото голяма част от хората, които активно протестираха, бяха на площадите, очакваха, че до някаква степен това ще се пренесе магически пред урните, това поколение беше натоварено с големи очаквания, което нямаше как да изпълни.“

Специално за БНТ „Мяра“ попита как са гласували онези, които твърдят, че са участвали в протестите от края на миналата година. Тук водач е "Прогресивна България" – с над една трета от вота, следвани от ПП- ДБ с над 26% от гласовете.

Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване...
