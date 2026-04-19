България избира: За какво гласуват младите?

За избора на 52-рото Народно събрание у нас много млади хора днес ще дадат своя глас за първи път. Какво искат и какво очакват двама дванайсетокласници от Варна. Ивайло Дичев и Виктор Вълчев скоро ще излязат от училище, за да поемат по пътя, който всеки е избрал за себе си. И двамата са част от клуб „Европа” към Първа езикова гимназия във Варна, събрал будни и амбициозни млади хора, които превръщат европейските ценности в своя кауза. Интересуват се и следят обществено-политическия живот у нас.

Ивайло Дичев, ученик в I Езикова гимназия - Варна: „Аз имам намерение да живея в България, смятам да отида да уча във Виена, но със сигурност, казвам го така, обещавам, че ще се върна в България, аз обожавам нашата страна, много я обичам, ако искаш да живееш тук и да ти е приятно, трябва да се бориш, освен в личен план, а също и в обществен план.“ Виктор Вълчев, ученик в I Езикова гимназия – Варна: „Смятам, че това е нещо, което всеки гражданин трябва да направи, защото както казах от това зависи нашето бъдеще, зависи в каква държава ще живеем. Моето бъдеще го виждам в България, аз съм избрал да уча също в България, защото смятам, че наистина има потенциал, има бъдеще. Искам да уча право в Софийския университет.“

Виктор и Ивайло, като млади хора, не остават равнодушни и към случващото се у нас. Искат и очакват след изборите промяна към по-добро.

Ивайло Дичев, ученик в I Езикова гимназия - Варна: „Главното ми желание, това искам най-много да се случи, хората да живеят нормален живот без да се притесняват как да свържат двата края и да има ред.“ Виктор Вълчев, ученик в I Езикова гимназия – Варна: „България се развива добре, просто има някои проблеми, които трябва да бъдат решени, мисля, че трябва последователност, мисля, че трябва повече активност в социалния и в политическия живот, но аз виждам бъдеще в България.“

Момчетата казват, че за да се ориентират в многообразието от партии, движения и кооалиции у нас, са следили предизборните им изяви.

Виктор Вълчев, ученик в I Езикова гимназия – Варна: „Изборът наистина е труден, защото ние говорим за плурализъм. Предполагам аз, както и всеки човек, гледа програмите на всичките партии, интервюта. Аз избрах моята партия след внимателно проучване и се стараех тя да отразява, което аз мисла като гражданин и като човек.“ Ивайло Дичев, ученик в I Езикова гимназия - Варна: „Следях дебатите, прочел съм всяка партия какво точно, какви са ѝ намеренията.“

И тъй като за първи път ще дадат своя вот, естествено има и много вълнение.

Виктор Вълчев, ученик в I Езикова гимназия – Варна: „Защото от това зависи нашето бъдеще, зависи кой ще ни управлява, зависи какви решения ще се вземат.“ Ивайло Дичев, ученик в I Езикова гимназия - Варна: „Да, нова емоция, нещо ново.“

И Ивайло, и Виктор засега нямат политически амбиции, но не изключват един ден да присъстват в политиката. А целта им като млади хора е да помогнат на страната си за едно по-добро утре.

