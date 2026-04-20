БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Как се разпределят мандатите в новия парламент?

Осмите избори за последните 5 години оцветиха картата на България в зелено. В 30 от всички 31 избирателни района победител е "Прогресивна България". Единствено в Кърджали по традиция най-много гласове има ДПС.

След вота вчера новият парламент ще е 5-партиен. На фона на цели 9 в настоящото 51-о Народно събрание.
Като абсолютен победител "Прогресивна България" събира 44,6 % от гласовете и ще има мнозинство от 131 депутати. Борбата за второто място беше до последно. В крайна сметка ГЕРБ-СДС получават над 13%, а ПП-ДБ остават трети с разлика по-малко от процент. Четвърти са ДПС със 7 на сто от гласовете. "Възраждане" също влиза в парламента с 4,3 %.

Под чертата остават 5 от партиите в досегашния парламент. МЕЧ са с 3,2 на сто, а "Величие" с 3,1. Точно процент не достига на БСП да влязат в Народното събрание. На първите си избори "Сияние" събира 2,9% от гласовете. Зад тях остават АПС с 1,6 и ИТН, които не успяха да съберат и процент подкрепа и така няма да получат и партийна субсидия.

След като на 19 януари Румен Радев обяви, че напуска сградата на президентството, 3 месеца по-късно спечели пълно мнозинство в парламента. А заявката му е възможно най-бързо да бъде съставен кабинет, така че е напълно възможно съвсем скоро да го видим и начело на изпълнителната власт. Или с други думи - за тези три месеца, Радев има възможност да застане на върха в трите основни сгради от триъгълника на властта.

ЦИК все още не са обявили разпределението на 240-те места в парламента, но най-вероятното разпределение ще изглежда така. Най-много депутати ще имат "Прогресивна България" - 131. ГЕРБ-СДС ще разполагат с 39 гласа в Народното събрание. С двама по-малко от тези на ГЕРБ ще бъдат депутатите на ПП-ДБ или 37. ДПС получават 21 мандата, а най-малката група в парламента ще бъде тази на "Възраждане" с 12 депутатски места.

