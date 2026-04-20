Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев?

Безапелационният победител на изборите "Прогресивна България" получава над 1 милион и 440 000 гласа или близо 45% от вота на българите. Подкрепата за партията на Румен Радев обаче варира сериозно в различните области, макар навсякъде, без Кърджали, да е водеща политическа сила. Най-голямо предимство "Прогресивна България" печели в Ямбол - почти 55%, Пловдив-област - 54,39%, Враца - 53,58%.

Най-малка е подкрепата за Радев в Кърджали - 24,32% и в София: 23-ти МИР - 32,56% и 24-ти МИР - 35,05%.

Вторите, ГЕРБ-СДС, имат малко над 430 000 гласа, което е над 200 000 гласа загуба в сравнение с миналите парламентарни избори. ПП-ДБ събират близо 409 000 гласа, което е ръст с около 50 000 гласа. Подкрепата за ДПС се стопява с около 50 000 гласа - до около 230 000. "Възраждане" са най-големият губещ от политическите сили, които остават в парламента. Партията на Костадин Костадинов губи близо 190 000 гласа и се стопява до подкрепа от под 140 000.

В трите столични района "Прогресивна България" получава над 220 000 гласа. В София сериозен ръст отчита ПП-ДБ - те вземат с около 30 000 или една четвърт повече гласове на тези избори в сравнение с октомври 2024 г. ГЕРБ-СДС имат с около 28 000 гласа по-малко въпреки по-високата избирателна активност. Огромен е сривът при "Възраждане" - на тези избори в столицата губят повече от половината си гласове спрямо октомври 2024 г. ДПС също губят подкрепа в столицата.

В Пловдив-град партията на Румен Радев печели близо 71 000 гласа. ГЕРБ-СДС губят над 10 000 или около една трета от гласовете си, а ПП-ДБ добавят над 5000 избиратели, което е ръст от 25% спрямо предишния парламентарен вот. Почти три пъти по-малък е резултатът на ДПС и на "Възраждане" на тези избори в Пловдив-град в сравнение в предишните.

Във Варна "Прогресивна България" имат над 90 000 гласа. Загубата на ГЕРБ-СДС и тук е сериозна - почти 20 000 гласа. ПП-ДБ добавят 4000 избиратели. Почти тройно по-малко гласове имат ДПС, при "Възраждане" спадът е двоен.

В Бургас подкрепата за партията на Румен Радев е над средната за страната - или над 82 000 гласа. ГЕРБ-СДС губят над една трета или около 13 000 гласа. При ПП-ДБ се отчита ръст от около 2000 гласа. ДПС губят 2000, а "Възраждане" - близо 10 000 гласа.

В Стара Загора гласовете за "Прогресивна България" са близо 70 000. ГЕРБ-СДС губят над 10 000 гласа, което е повече от една трета от гласовете им през октомври 2024 г. ПП-ДБ добавят около 1000 избиратели. ДПС губи над 4000 гласа, сривът при "Възраждане" е почти троен.

В Русе "Прогресивна България" получават над 40 000 гласа. ГЕРБ-СДС губят 4000, а ПП-ДБ имат малък ръст. ДПС губят около една трета от гласовете си, а "Възраждане" - близо 60 на сто.

В Плевен партията на Румен Радев взима близо 53 000 гласа. ГЕРБ-СДС губят над 5000, ПП-ДБ имат малък ръст, ДПС губят над 4000, спадът при "Възраждане" е троен.

Снимки: БГНЕС

В Сливен подкрепата за "Прогресивна България" е чувствително над средната за страната - почти 52% или 33 000 гласа. ГЕРБ-СДС губят 4000 гласа, ПП-ДБ са с лек ръст. Загубата на ДПС и "Възраждане" е с около 50 на сто от гласовете.

В Добрич партията на Румен Радев има над 33 000 гласа. ГЕРБ-СДС се сриват двойно. При ПП-ДБ има леко увеличение, при ДПС - спад, "Възраждане" губят над 5000 гласа.

Кърджали е единствената област, в която "Прогресивна България" не е първа политическа сила. Първи тук са ДПС, при това с над 43 000 гласа, което е ръст от над 30% в сравнение с вота през октомври 2024 г. Партията на Румен Радев получава близо 20 000 гласа. Впечатляваща тук е загубата на АПС - от втора политическа сила през 2024 г. с близо 30 000 гласа, сега АПС се сриват до едва 3300.