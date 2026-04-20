Смяната на ВСС и главния прокурор: Ще има ли конституционно мнозинство в парламента?

Победата на Румен Радев му гарантира мнозинство в парламента. Т.е. традиционният калкулатор, който изчислява евентуални управленски съюзи тук не ни е необходим.

Какво става обаче с конституционното мнозинство от 160 депутати, което е нужно, за да има нов ВСС и Инспекторат към него, които да изберат нов главен прокурор?

Най-логичният вариант, според заявеното, е подкрепа от ПП-ДБ за тези промени.

Възможно е обаче подкрепа да дойде и от други места, ако някои от другите партии с влошени резултати реши да промени приоритетите си. А има и вариант, при който се призовава за конституционно мнозинство и в него се включват отделни депутати от различни партии, без конкретна политическа подкрепа. Кой вариант ще избере Радев - предстои да разберем.