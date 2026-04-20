Бургас отбелязва 150 г. от Априлското въстание с мащабно факелно шествие

Бургас отбелязва 150-годишнината от Априлското въстание с мащабно факелно шествие.

В този час то преминава по централните улици на морския град. Почит към героите от 1876 г. отдават над 260 ученици от 12 училища. С факли в ръце те ще стигнат до Морската градина, където ще поднесат цветя пред паметниците на българските революционери и възрожденци, като знак на признателност към техния подвиг.