БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Какви нарушения показа видеонаблюдението в изборната нощ?

Редица нарушения при броенето в изборната нощ показа видеонаблюдението, които бяха видени от нашите репортери. В Буковлък една от комисиите подпечата бюлетина в присъствието и със съгласието на кандидат депутат. Камерите в 157 секции не са предавали изобщо показва наша справка в сайта за видеонаблюдение на вота - 19 от тях са в област Кърджали.

Пропуснат печат на една от бюлетините предизвика напрежение в една от секциите в Буковлък.

Председателят на комисията: "Случвало се е в бързината да се пропусне печат."

Член на комисията: "Тук циганин не е бил печат."

"Оставете я отстрани!"

"Няма да я оставим отстрани. Ще я обсъдим накрая, оставете я засега."

"Петя! Петя! Господинът записан ли е в списъка?"

"Не съм. И съм кандидат за народен представител и съм дал удостоверение."

От изборния протокол става ясно кой е кандидатът за народен представител. Бюлетината без печат е заделена до приключване на броенето.

"Сложете си я онази, подпечатайте я. Една е, грешка е била. Аз нямам против да си я сложите. Тук беше листчето някъде, ето тук беше отрязъкът отгоре. Ей, виж, коректен човек, ***! Изчака, видя и ги показа."

През това време председателката подпечатва бюлетината и я слага в купчинката с валидните.

В друга секция, отново в Буковлък, също са пропуснали да подпечатат бюлетина.

"Според ЦИК това е невалидно! Ами, слагаме си я в невалидните!"

Трета секция в Буковлък е дала две бюлетини на един гласоподавател. Едната е с отбелязан вот, но без печати, а втората е празна и е подпечатана.

"Понеже грешката е наша, не е на човека, да не му анулираме гласа."
"Ако искаш, удари два печата там и готово."
"Няма значение на коя партия е."
"Да, ние не сме гледали партията."

Секциите масово не спазват указанията на ЦИК и изсипват урните на масата вместо да вадят бюлетините една по една. На много места камерата е твърде далеч и не се вижда какво се случва при броенето. Въпреки указанията, много комисии не показваха бюлетините пред устройствата за видеонаблюдение. А в столична секция четоха указанията на ЦИК в изборната нощ и броиха бюлетините повече от 6 часа.

"Ако искате да си ходите, затворете си устата. Питате ме за елементарни неща!"
"Ако напуснем тая комисия, какво ще се случи, какви ще са последиците?"
"Може пет години затвор."
"По-добре е от това, което извършваме тука."

В 157 секции камерите не излъчваха на живо броенето на бюлетините в изборната нощ.

По темата работиха: Мая Димитрова и Альоша Шаламанов

#парламентарни избори 2026 #избори 2026 #нарушения #видеонаблюдение

