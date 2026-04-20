БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Проблеми с попълването на протоколите в Кърджали, Хасково и Русе

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Напрежение и недоволство при приемането на протоколите от Секционните комисии в Районните избирателни комисии. Най-големи затруднения имаше в Хасково, Кърджали и Русе. Причината беше сбъркани протоколи и запечатани в пликовете с бюлетини книжа, които трябва да се предадат в районните комисии. Повече от 14 часа продължи приемането на секционните протоколи в РИК Кърджали.

Албена Радева, зам.-председател на СИК в Крумовград: „Ние цял ден и цяла нощ сме тук и днес до вечерта, сигурно. Ето, всичко е изрядно, нямаме грешки, постигнахме обещаното на държавата дано държавата да вземе мерки за в бъдеще.“

Неправилно попълнени протоколи обаче причиниха за забавянето при приемането и отчитането на резултатите от вота в Кърджали.

Петър Захариев, председател на РИК – Кърджали: „Като много често се налага така повече от 10 минути, за да се провери един протокол, тъй като когато го пуснем, за да го проверят изчислителите, те веднага го връщат защото има грешки.“

Сред най-честите грешки е частичното попълване на протокола, като липсват нули в графите, в които няма подадени гласове за съответните партии и коалиции. В Кърджали и Хасково възникна и друг проблем. Протоколите са поставени в пломбирани чували при бюлетините. Затова 20 комисии от община Маджарово трябваше да се съберат отново, за да се счупят пломбите.

„Тия пломби ги нямаше преди, аз съм 20 години в тия избори, такова нещо не е имало. Стресираха ме, веднага ставам и сякаш заминавам с някаква линейка тук? Стрес какъв ми се получи?"

„Белият чувал - пломбата трябва да се среже, наложи се да викаме колегите от Маджарово, от Горне поле, от Бориславци, да идват още веднъж тук до Хасково за тази пломба да я отворим, а сега ги няма да отворят пломбата. И ни заплашваха непрекъснато с полиция.“

И в Русе заради грешни протоколи и прибрани в пломбираните чували книжа обработката в РИК се забави съществено.

Светлин Тодоров-член на СИК в Русе: „Пристигнахме в 1.10 ч. В момента има някъде около 15 - 20 избирателни комисии пред нас.“

Цветелина Пенева, обществен съвет към ЦИК: „Аз бях свидетел снощи на секционни комисии, в които имаше 2-3-ма обучени члена, които вършеха цялата работа. Въпреки обученията, въпреки въведени електронен мобилен протокол, с който всяка комисия можеше да си провери резултатите, преди да дойде тук, отново сме свидетели на грешки.“

Според експертите от Обществения съвет към ЦИК, за да няма проблеми във всяка секционна комисия трябва да има поне по един професионално подготвен и назначен представител на изборната администрация.

