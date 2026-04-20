Георги Любенов чете на ученици в София в рамките на „Походът на книгите“

Журналистът от БНТ Георги Любенов се срещна с ученици от училище "Джани Родари" в София, дни преди края на кампанията "Походът на книгите".
Пред децата от пети до седми клас водещият прочете откъс от романа "Емил от Льонеберя" на Астрид Линдгрен. Той им разказа и любопитни истории от кухнята на телевизията, а те му отвърнаха със специален поздрав по случай 150-ата годишнина от Априлското въстание.
Георги Любенов, журналист на БНТ: "Това, което казах днес на децата на тази емоционална и много приятна среща в училище "Джани Родари" беше точно това, че един Поход на книгите трябва да започне много рано в техния живот и да продължи възможно най-дълго. Когато този досег с литературата продължи дълго време обект на внимание става цялата световна и българска класика и нека да бъде, особено сега, в дните преди 24 май неразделна част от техния професионален интерес".
Витлеема Ташева, изпълнителен директор на Асоциация "Българска книга": "Посланието е, че децата трябва да се научат да четат. Заедно с "Походът на книгите" ние показваме на младежите и на децата колко е важно четено за тяхната култура, за тяхното образование и за тяхното въображение".