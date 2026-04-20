Георги Любенов чете на ученици в София в рамките на „Походът на книгите“

Журналистът от БНТ Георги Любенов се срещна с ученици от училище "Джани Родари" в София, дни преди края на кампанията "Походът на книгите".

Пред децата от пети до седми клас водещият прочете откъс от романа "Емил от Льонеберя" на Астрид Линдгрен. Той им разказа и любопитни истории от кухнята на телевизията, а те му отвърнаха със специален поздрав по случай 150-ата годишнина от Априлското въстание.