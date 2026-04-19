Иран отхвърли нови мирни преговори със САЩ

Иран отхвърли нови мирни преговори със Съединените щати. Часове по-рано американският президент Доналд Тръмп обяви, че изпраща свои пратеници за разговори в Пакистан и заплаши Техеран с нови удари, ако условията му не бъдат приети.

Според негов пост американски представители пристигат в Пакистан в понеделник вечерта за нови преговори. Така би останал само един ден преди края на двуседмичното примирие.

"Предлагаме много справедливо и разумно споразумение, надявам се да го приемат, защото в противен случай, САЩ ще ударят всяка една електростанция и всеки един мост в Иран", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут Сошъл".

Иран обясни отказа си за нови преговори с "прекомерни искания на Вашингтон, нереалистични очаквания, постоянни промени в позицията, повтарящи се противоречия и продължаваща морска блокада".

Техеран определя морската блокада като нарушение на прекратяването на огъня. По-рано Белият дом заяви, че американската делегация утре ще се състои от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник на президента Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър. Първоначално Доналд Тръмп заяви през американски медии, че вицепрезидентът няма да отиде в Исламабад.