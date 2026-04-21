Жълт код за валежи, максималните температури ще са между 13° и 19°

Минималните температури ще бъдата между 5° и 10°, в София – около 6°, а максималните между 13° и 19°, в София – около 13°, по Черноморието между 13 и 17°.

На места в Северозападните части от страната ще превали дъжд. На много места в южна България е обявен жълт код, за интензивни и значителни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от северозапад, в Източна България от североизток и с него ще прониква студен въздух.

По Черноморието облачността ще се увеличи и след обяд ще бъде облачно с валежи, по южното крайбрежие интензивни и значителни по количество. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 12° - 13°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600 - 1700 метра от сняг. Значителни ще валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

В сряда ще се задържи облачно с валежи от дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и с него засудяването ще продължи. И в по-ниските планински райони, до около 1200-1300 m дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°.

През следващите дни ще е ветровито, с умерен временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в четвъртък - по-често значителна и все още на отделни места, главно в централните и планинските райони ще превали слаб дъжд.

В петък и събота вероятността за валежи намалява, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания, главно в планините. Минималните температури ще са най-ниски в четвъртък – между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък и събота максималните ще са между 15° и 20°.